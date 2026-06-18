京都府宮津市の日本三景・天橋立近くで１８日、クマの目撃情報があった。府警宮津署員らが捜索したが、姿は確認されなかった。同署は住民らに注意を呼びかけている。同署によると、同日午後６時２０分頃、天橋立の北方にある天橋立ケーブルカー・リフト府中駅（同市大垣）の西側にクマ１頭がいるとの情報が市に寄せられた。目撃証言によると、西の山の方に向かったという。付近には小学校があり、同署員らは１９日朝の登校時に