【台北＝園田将嗣】台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統は台北市で１８日、海外メディアが主催した懇談会で、台湾東方の海域で活動を活発化させている中国について、「周辺国の唯一かつ最大のリスクと脅威だ」と批判した。中国は、日本とフィリピンが両国間の排他的経済水域（ＥＥＺ）と大陸棚の境界画定に向けた交渉開始で合意したことを受け、海警局の船などを台湾東方の海域に展開している。頼氏は、中国は「この地域の沿