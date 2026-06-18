プロ野球は１９日、セ・パのリーグ戦が再開する。交流戦勝ち越しで首位に立った巨人は、東京ドームで６位中日との３連戦に臨む。初戦のマウンドは、ドラフト１位左腕の竹丸和幸（鷺宮製作所）に託す。竹丸は他球団のエース級と投げ合いながらチームトップタイの５勝（５敗）、防御率２・７６。打線の援護に恵まれず３連敗中だが、直近２戦はともに２桁奪三振と充実しており、「カード頭（初戦）を取ってチームに勢いがつけばい