ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」は18、2日目が終了した。G2初参戦の山田丈（27＝福岡）に笑顔がはじけた。今シリーズ3走目となった2日目8R。イン先マイに成功したが、ややターンマークを外してしまった。それでもググッと前に押して、バックでは田村隆信を振り切った。「最大のチャンスだったので、ホッとしました」と胸をなで下ろした。1月2日の芦屋正月戦では大ケガに見舞