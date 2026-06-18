北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は17日（日本時間18日）、グループK初戦のポルトガル―コンゴ民主共和国が米ヒューストン・スタジアムで行われ、1-1の引き分けに終わった。試合後、ポルトガルサポーターがスタンドのゴミ拾いを実施。日本代表サポーターの代名詞ともなった行動が他国へと広がっていく様子に、海外ファンの注目が集まっている。クリスティアーノ・ロナウドを擁する強豪ポルトガルに対