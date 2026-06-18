1次リーグのエクアドル戦で頭を抱えるコートジボワールのFWワヒ＝14日、フィラデルフィア（ゲッティ＝共同）コートジボワールのFWワヒが、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会開幕前の5月29日に八百長の疑いで逮捕されていたと17日、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。5月17日に所属するフランス1部リーグのニースの試合で、故意にイエローカードをもらった疑惑が持たれた。警察の事情聴取を受けて釈放されたが