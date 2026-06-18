三重県が18日、全国初の罰則付きカスタマーハラスメント（カスハラ）防止条例の最終案をまとめた。同県はカスハラを防ぐため罰則付き条例の制定を目指し、9月に条例案を提出。可決されると2027年4月から施行となる。 条例案では、正当な理由なく店員に対して過度な謝罪や要求を突きつける行為や、卑わいな言動、つきまとい行為などを「特定ハラスメント」と定義。悪質な行為に対して、知事が禁止命令を出しても改善されな