東京都立墨田産院（閉院）で出生時に別の赤ちゃんと取り違えられた江蔵智さん（６８）は１８日、生みの親の調査義務を果たしていないとして、都への制裁金を求める「間接強制」を東京地裁に申し立てた。間接強制は、一定の制裁金を支払わせることで、判決や決定を守らせる強制執行の一つ。裁判所が申し立てを認めるかや制裁金の額を決める。江蔵さんは１９５８年に同院で生まれたが、２００４年、育ての親と血縁関係がないこ