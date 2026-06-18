神奈川県大和市の歩道で、通学中の女子児童にぶつかり、けがをさせたとして、64歳の会社員の男が逮捕されました。男は小学校の教員の間で「黒マスクのぶつかりおじさん」として認知されていたということです。傷害の疑いで逮捕されたのは、横浜市の会社員・高橋政行容疑者（64）です。高橋容疑者は先月26日午前7時半ごろ、大和市内の路上で、通学途中の小学2年生の女子児童（7）に対し、追い抜きざまに体当たりをして転ばせ、けが