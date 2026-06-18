プロ野球「オリックス・バファローズ」の平沼翔太選手（28）の妻で、2023年にグラビアアイドルを引退した森咲智美（33）が17日、Instagramを更新。子どもたちと作った食事を公開し、反響が寄せられている。【映像】森咲智美の水着姿や家族写真や手料理（複数カット）グラビア引退後の2024年1月1日に平沼選手との結婚と第1子妊娠を報告した森咲。2025年8月16日には第2子となる女の子の誕生を明かしている。Instagramで、産後ダ