貧困撲滅活動を展開する団体「グローバル・シチズン」が主催する音楽ライブイベント「ＧｌｏｂａｌＣｉｔｉｚｅｎＬｉｖｅ：Ｔｏｋｙｏ」が１８日、都内で日本初開催され、ＸＪＡＰＡＮ・ＹＯＳＨＩＫＩがヘッドライナーを務めた。ＹＯＳＨＩＫＩのステージには、ギタリスト・ＭＩＹＡＶＩ、Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ・ｈｙｄｅといった豪華ゲストが乱入した。観客が驚く中で「ＲｅｄＳｗａｎ」でコラボパフォーマン