18日のボートレース蒲郡「トランスワードトロフィー2026」2日目1Rは波乱の展開となった。枠なり3対3の3コースから捲り差した鳥居塚嶺王（22＝群馬）と1コースから逃げ切りを狙った奥平拓也の先陣争い。内有利に2マークを先取った鳥居塚に対して奥平が差し返しを狙ったが、この時に広中良一の艇が後部に接触。奥平がバランスを崩して斎藤勇、楠原翔太、佐竹友樹が次々に接触してしまった。鳥居塚が先頭に立って立て直した斎藤