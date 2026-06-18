全日本プロレスは18日、後楽園ホールで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。セミはアジアタッグ選手権試合はドラゴンゲートの第131代王者組・ISHIN加藤良輝組を挑戦者組の青柳亮生ライジングHAYATO組が破り、ベルトを全日本の奪回し、初戴冠した。試合はともに譲らずに激しい展開。19分4秒、青柳が火の鳥スプラッシュで加藤を仕留めて勝利した。マイクを持ちベルトを奪い返した青柳は「長かった。半年待たせた。ア