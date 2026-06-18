歌手の田原俊彦（65）が18日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演し、約37年に渡る超大物との交流を明かした。59歳の今も現役でプレーするサッカー元日本代表FW三浦知良と仲が良く、「カズは毎年来て歌ってますね。去年は2回も来た」とコンサートに“ゲスト出演”することもあるという。「“トシさん、大阪行っていいですか？名古屋も行けそうです”って。来るから出さないわけにいかないじゃない。