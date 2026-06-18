＝LOVEが、ファストフード店の新Web CMにサッカーのユニフォーム姿で登場。今回のCMでは、グループの人気楽曲『ラブソングに襲われる』を、替え歌でセルフカバーしています。撮影現場では、楽しそうにサッカーボールで遊ぶなど、グループの仲のよさが垣間見える一幕もありました。また、サッカースタジアムを舞台にしたCMにちなみ、“もし＝LOVEがサッカーチームだったら、誰がどのポジションになりそうか”聞かれると、郄松