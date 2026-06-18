フランスのラグジュアリーメゾン、ロジェ ヴィヴィエが2026年プレフォールキャンペーンを発表しました。今回のキャンペーンには、グローバルブランドアンバサダーを務めるITZYのイェジさんが登場。メゾンの歴史やアーカイブに囲まれた幻想的な空間で、創造性と遊び心に満ちた世界観を表現しています。伝統とモダンが美しく交差する最新コレクションの魅力をたっぷりご紹介します。 イ