西川きよし（79）、ヘレン（79）夫妻の長男でタレントで俳優の西川忠志（58）が“激変”した最新ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。 【映像】西川忠志の“激変ショット”健康やスタイル維持のため、2024年6月ごろからトレーニングを始めたという忠志。 ジムでの写真をInstagramで公開すると、「えー！最初、忠志さんって分かりませんでした」「すごい筋肉ですね、どことなくシュワちゃんに似てる」「素晴ら