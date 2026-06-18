『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組グローバルボーイズグループ・KO1KEYZ（コイキーズ）が、10月7日に日韓同時デビューすることが決定。初めてのアーティスト写真も公開されました。JO1やINI、ME:Iを生んだサバイバルオーディション番組の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生したKO1KEYZ。メンバーは、DAIKIさん（21）、ISSAさん（21）、KEITOさん（25）、KOSUKEさん（18）、RYOGAさん（21）、RYUJIさん