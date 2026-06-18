俳優の河合優実さん（25）が18日、都内で行われた『FAST RETAILING × UNHCR 共同メディア説明会』に登場。自身が難民キャンプを訪れた時の様子を明かしました。イベントでは、6月20日の“世界難民の日”に向けて、2006年から国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）と連携し、世界の難民や国内避難民へ行ってきた衣類支援や自立支援などの取り組みを説明。今年1月に初めて、バングラデシュにあるロヒンギャ難民キャンプを訪問したとい