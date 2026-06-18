全日本プロレス１８日の後楽園大会で、「アツハヤ」ことライジングＨＡＹＡＴＯ（２７）＆青柳亮生（２６）がドラゴンゲートの極悪ユニット「我蛇髑髏」の加藤良輝、ＩＳＨＩＮ組を破りアジアタッグ王座の奪取に成功した。ゼンニチＪｒ．タッグフェスティバルを制して王座への挑戦権を得たアツハヤだが、試合は我蛇髑髏の２人によるラフ攻撃にさらされブーイングがこだまする乱戦となる。持ち味のスピードとバネに突破口を見出