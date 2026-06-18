ドル円のピボットは１６０．７７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値160.88高値160.95安値160.48 161.53ハイブレイク 161.24抵抗2 161.06抵抗1 160.77ピボット 160.59支持1 160.30支持2 160.12ローブレイク ユーロ円 現値184.49高値185.20安値184.31 185.91ハイブレイク 185.56抵抗2 185.02抵抗1 184.67ピボット 184.13支持1