きょうの為替市場、前日のＦＯＭＣを受けたドル高の流れが緩やかに継続している中、ドル円は１６１円台をうかがう展開となっている。ロンドン時間に突如売りが強まる場面が見られたが、直ぐに戻した。介入がどうかは未知数。 介入警戒感が上値を抑えているようだが、市場では１６２円付近が上値メドとして意識されており、その付近に接近すると日本の財務省が介入を実施してくる可能性が高まるとの見方も多い。ただ、「その