現役弁護士でありながらお笑いタレントとしても活動する、こたけ正義感さん（40）が、自身最大規模となる単独ライブツアー『弁論2026』を開催することが18日、発表されました。『弁論』は裁判や法曹界にまつわるエピソードを笑いに昇華させるスタンダップコメディショー。身近な社会問題からディープな法曹界の裏側までをベースに、自身の実体験も交えながら展開しています。前回の2025年公演（よみうりホール）は、1000席のキャパ