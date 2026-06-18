元広島で野球評論家などを務める安部友裕氏（36）が18日、BS10の野球トークバラエティー「生放送！ダグアウト！！！日本生命セ・パ交流戦2026振り返りSP」（後9・00）に生出演し、交流戦で活躍が目立った打者について語った。番組では、視聴者投票で選ばれた「日本生命セ・パ交流戦」のMVPを各球団ごとに発表。交流戦初優勝を果たした西武からは、NPBの交流戦MVPと同じ長谷川信哉外野手、2位だった日本ハムからはレイエス内野