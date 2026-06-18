巨人・リチャード内野手が１８日、自身のインスタグラムを更新。「みなさんいつも応援ありがとうございます！！２７さいになりました！ありがとうございます！シーズンまだまだこれからがんばりますので応援よろしくお願いします！！」とつづり、この日迎えた誕生日を妻との２ショットとともに報告した。リチャードはハッシュタグをつけて「＃凡事徹底を２８歳まで意識してがんばります」「＃初志貫徹」と１年間の誓いを掲げた