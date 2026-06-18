なんで！？▶▶この作品を最初から読む「一族に合いそうなお嫁さんで安心しましたよ」多くの人に祝福された結婚式で、夫の親族にかけられた言葉。その真意は--？自慢の夫・亮太と幸せな新婚生活をスタートさせた朱莉。「夫婦は対等な関係」と考えていましたが、名字が変わったことで数々の違和感に直面し、朱莉の日常は思ってもみなかった方向へ転がりはじめます。私は何も変わらないのに、自分が自分でなくなっていくの