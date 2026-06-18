国際サッカー連盟(FIFA)は18日、日本時間22日午前4時キックオフの北中米ワールドカップG組第2節・ベルギー代表対イラン代表で、荒木友輔氏が第4審判員を、三原純氏がリザーブ副審を担当すると発表した。荒木氏と三原氏はそれぞれ同じ役割で今大会4試合目の担当。イラン戦では初戦に続く割り当てとなった。同試合の主審はアルゼンチンのダリオ・エレーラ氏。昨年のリベルタドーレス決勝で笛を吹いた審判員で、昨年のU-20W杯で