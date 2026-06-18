北中米W杯はグループリーグ第1節の全試合が終了した。国際サッカー連盟(FIFA)は最新のFIFAランクを更新し、日本代表は大会直前の6月11日に発表されたランキングから1つ順位を上げて17位となっている。上位陣ではアルゼンチンが1位をキープ、3位だったフランスが2位に浮上し、2位だったスペインが3位に後退した。また、ブラジルが5位、モロッコが6位に順位を上げた一方で、ポルトガルは2つ順位を下げて7位となっている。グル