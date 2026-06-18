人生の目標があまりになさすぎる▶▶この作品を最初から読む自分は何をしてどうやって生きたいのか。このまま人生が終わっていくのか――。夢も目標もなく、朝から晩までなんとなく働く日々。「人生このままでいいのか」という葛藤から一念発起し、約10年勤めた会社を辞め、家も引き払い、何もかも捨ててリュックひとつで世界へ飛び出したヨハヌンさん。東南アジアでの1カ月の「お試し旅」から始まった挑戦は、ワクワク