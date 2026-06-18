テラ・ウォルトマン・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ハレ コート：芝 結果：[ベン シェルトン] 2 - 1 [イーサン クイン] 試合の詳細データはこちら≫ テラ・ウォルトマン・オープン第4日がドイツ ハレで行われ、男子シングルス2回戦で、第3シードのベン シェルトンとイーサン クインが対戦した。 第1セットはベン シェルトンが6-4で先