ベルリンテニス・オープン 大会期間：2026年6月16日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ベルリン コート：芝 結果：[ファンニ シュトッラル / アジア ムハンマド] 2 - 1 [ココ ガウフ / ジェシカ ペグラ] 試合の詳細データはこちら≫ ベルリンテニス・オープン第4日がドイツ ベルリンで行われ、女子ダブルス準々決勝で、ファンニ シュトッラル / アジア ムハンマドとココ ガウフ / ジェシカ ペグ