◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)FIFAワールドカップ2026は日本時間18日、大会7日目を終えて、全12グループの第1節が終了しました。F組の日本は、15日に強豪オランダと対戦。2度のリードを許しますが、中村敬斗選手の得点や、後半終了間際には小川航基選手のヘディングが鎌田大地選手の頭に触れゴールネットを揺らすなど、2-2の引き分けで貴重な勝ち点1を獲得。同組ではスウ