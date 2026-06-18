X JAPANのYOSHIKIが18日、都内で、社会活動団体「グローバル・シチズン」が主催するチャリティー音楽イベント「Global Citizen Live：TOKYO」に出演した。同イベントは社会活動の1つで、日本で行われるのは初めてとなる。ドラムセットの椅子に立ち上がってオーラ全開に登場すると、圧巻のドラムソロと「Forever Love」のピアノ演奏で幕開け。拍手が鳴りやまぬ中、「スペシャルゲストが来ています。親友のMIYAVI！」と呼び込むと、2