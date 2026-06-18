元横浜F・マリノス指揮官のポステコグルー氏が熱弁サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと2-2で引き分けた。優勝という高い目標を掲げるサムライブルーに、期待をかける男がいる。この一戦前、英放送局の番組に出演した元横浜F・マリノス指揮官のアンジェ・ポステコグルー氏は、日本が持つポテンシャルを高く評価。「いつかW杯で