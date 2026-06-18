女優の原菜乃華が１８日に自身のＳＮＳを更新。主演ドラマ最終回への思いをつづった。インスタグラムに「るなしい最終回、今夜。わあーーーー！！やり切った！！絶対みてください！！後半はずっと泣いたり叫んだり、お芝居に没入できる充実した時間でした。ずっと演じる事にワクワクしながら現場にいられました。素敵なキャストスタッフの皆さんに沢山支えていただいて大感謝です。またご一緒できるようにがんばる。るなさん、