魚津市の漁港できょう午後、車が海に転落し、滑川市の53歳の男性が死亡しました。魚津警察署によりますと、きのう午後3時50分ごろ、魚津市経田中町の経田漁港の駐車場で、止まっていた車が急に前に動き出して海に転落したと、通りかかった人から警察に通報がありました。消防の潜水士が捜索したところ、海底に沈んでいる軽乗用車が見つかり、通報からおよそ30分後に男性1人が引き上げられました。男性は、滑川市の53歳で、意識不明