テレビアニメ『Dr.STONE』最終シーズンの最終話「未来を唆るもの」が、来週25日にTOKYO MXなどで放送される。最終決戦に向けた【VSホワイマンビジュアル】が解禁となり、追加キャストとしてホワイマン役を山寺宏一と三石琴乃が担当する。【画像】ついに最終回！『Dr.STONE』ビジュアル石化の黒幕であるホワイマンが正体を現し、追い続けた石化の謎が明らかとなった第36話。公開されたビジュアルは、禍々しい姿で描かれたホワイ