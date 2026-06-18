歌手・氷川きよし（48）が18日、自身のインスタグラムを更新。自身のファンクラブイベントを振り返り、感想をつづった。氷川は「本日は初のファンクラブイベントKIINA'SLAND発足2年目のファンミーティング最高に楽しかったです♪」とつづり、ファンクラブイベントの開催を報告。黒縁メガネに、丈が短い黒のタンクトップ＆デニムというラフな服装のへそ出しコーデでリハーサルを行う写真も複数枚アップし、「みなさんに会