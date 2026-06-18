9月から開催される『ルーヴル美術館展 ルネサンス』の記者発表会が18日に、都内で行われ、展覧会のアンバサダーで音声ガイドを務める北川景子さんが登場しました。また、本展覧会のテーマ曲は、ピアニスト・角野隼斗さんの『Forma』に決定しました。■角野隼斗が作曲・演奏『Forma』意味は…イベントでは角野さんからの動画コメントが流れました。「皆さまこんにちは、展覧会テーマ曲『Forma』を作曲・演奏しました、角野隼斗です