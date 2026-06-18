私たちの皮膚は、最も外側に「表皮」、その下に「真皮」という構造になっています。特に、体と外部の境界にある表皮では、潤いを保つと共に、外界からの異物の侵入を防ぐ役割を担っています。表皮は0.2mmほどの厚さですが、強い刺激を受ける足の裏や手のひらなどは厚く、まぶたのようによく動く部分は薄いなど、部位によっても厚さが違います。では、表皮の働きを詳しく見てみましょう。まず、表皮の表面にあるのが角質層です。角