現在公開中の映画『Michael／マイケル』の映画化・舞台裏を主演のジャファー・ジャクソンさん、監督のアントワーン・フークアさん、そしてプロデューサーのグレアム・キングさんの3人が語ったインタビュー映像が公開されました。映画は今月12日に公開され、週末の3日間で67万2056人を動員し、興行収入10億9002万3220円を記録。動員・興行収入ともに2026年公開の邦画・洋画実写映画No.1となりました。マイケル・ジャクソンさんを演