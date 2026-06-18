人気カードゲーム「ポケモンカードゲームMEGA」と『Pokemon Trading Card Game Pocket（ポケポケ）』の新情報が発表された。ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック「ストームエメラルダ」が7月31日、『ポケポケ』新パック「天空の支配者」が7月30日午前10時に発売される。【画像】絵柄かっけぇ！ポケモンカード新パックに登場するメガレックウザ双方の拡張パックには、伝説のポケモン「レックウザ」がメガシンカしたポケモン、