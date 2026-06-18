将棋の渡辺明九段（42）が18日、大阪府高槻市の関西将棋会館で第85期順位戦B級1組に臨み、稲葉陽八段（37）に101手で勝利した。渡辺は24年に負った左ひざ前十字じん帯損傷の手術後の回復が遅れ、昨年9月から今年3月いっぱいまで休場。5月27日、第76期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）2次予選1回戦で公式戦に復帰したが黒星だった。昨年9月の銀河戦決勝トーナメント以来9カ月ぶりの白星を復帰2戦目で飾