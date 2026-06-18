ボートレース蒲郡の「トランスワードトロフィー２０２６」は１８日、予選最終日となる２日目が開催された。小芦るり華（２８＝佐賀）は、予選４位で準優進出。２連率３３％の６１号機は「少し乗りづらさがあるけど、エンジンはしっかりしていて出足と行き足がいい」と好感触だ。今年２月のびわこで２回目の優勝を果たし、２０２６年後期勝率は自己最高となる６・９３をマークした。今月末に選考期間を終えるＰＧＩヤングダー