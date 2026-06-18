１８日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に、フリーの徳光和夫アナウンサーと、２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが出演。徳光アナが高橋さんの解説を称賛した。徳光アナを高橋さんは「俳句」のコーナーで“直接対決”。５人中１位と最下位の発表を残して２人が残り、どちらかが１位という場面で、高橋さんが「自信があります