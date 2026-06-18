歌手の田原俊彦（65）が18日放送のBS11「鶴瓶のええ歌やなぁ」（木曜後8・00）にゲスト出演。アイドル時代に愛ある叱咤激励をしてくれた大女優を明かした。歌って踊れるアイドルとして大人気で、俳優としても数々の映画やドラマに出演し「教師びんびん物語」シリーズなどヒット作を生みだした。大物俳優との共演も多く、印象に残る現場を聞かれると「山岡久乃さんにいつも“アンタ調子に乗ってんじゃないわよ！忙しいからっ