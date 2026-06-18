“BMWアルピナゆかりの名門”が放つ800psのスーパーワゴンドイツのボーフェンジーペン（Bovensiepen）は2026年6月14日（現地時間）、超高性能ステーションワゴンの新型「05 GT」を発表しました。ボーフェンジーペンは、ドイツ・ブッフローエに本拠を置く同名の家族企業による自動車ブランドです。BMWアルピナ車両を手がけてきたボーフェンジーペン家による新ブランドで、2025年5月にはイタリア・コモ湖畔の「フォーリ・コンコ