新潟県青少年健全育成条例違反と児童ポルノ禁止法違反の疑いで6月17日、新潟市秋葉区の小学校教師の男（28）が逮捕されました。 男は今年1月、SNSで知り合った県内に住む10代後半の女性が18歳未満であることを知りながら新潟市内のホテルでみだらな行為をした上、その様子をスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。 警察によりますと、2人の間に金銭的なやり取りはなく、男は「間違いない」と容疑を認めています