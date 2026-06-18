ロシアの首都モスクワの一帯で１８日、ウクライナによる大規模な無人機攻撃があった。タス通信などによると、１９０機以上の無人機が撃墜され、ロシアのウクライナ侵略後、モスクワ一帯への攻撃では最大規模という。複数箇所で被害が発生し、少なくとも子供２人を含む１７人が負傷した。タスなどによると、モスクワ中心部から南東約１５キロ・メートルにある大規模製油所は複数の無人機が激突し、炎上した。モスクワ郊外では大