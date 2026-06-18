覚せい剤を譲り渡したり、所持していたりしたなどとして、50代～30代の男女3人が、覚せい剤取締法違反の疑いで、霧島警察署に逮捕されていたことがわかりました。 覚せい剤取締法違反の疑いで、今月9日までに逮捕されたのは、本籍が宮崎県北諸県郡の林業の男（53）、本籍が宮崎県都城市の無職の男（32）、さらに霧島市の無職の女（46）の3人です。 霧島警察署によりますと、3人は、おととし12月から今年2月にかけて、覚